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Пандемия COVID-19

Посол России: поставки вакцин в Аргентину помогут развитию сотрудничества между странами

Дмитрий Феоктистов также сообщил, что "в Москве находится аргентинская правительственная делегация для согласования новой поставки" вакцины в страну

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 февраля. /ТАСС/. Сотрудничество Аргентины и России в вопросах поставок вакцин от коронавируса способствует развитию взаимодействия стран и в других сферах. Такое мнение выразил в среду посол РФ в республике Дмитрий Феоктистов во время посещения центра вакцинации в городе Хосе-Клементе-Пас.

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"Мы верим, что сотрудничество по вакцине позволит нам укрепить взаимодействие и в политике, безопасности, социально-экономических вопросах, торговле, культуре, медицине. Россия - это надежный друг, который не бросает своего друга в беде", - сказал посол.

Он также сообщил, что "в настоящее время в Москве находится аргентинская правительственная делегация для согласования новой поставки" вакцины в страну.

Глава муниципалитета Хосе-Клементе-Пас Марио Альберто Исии в свою очередь отметил, ни у одного медработника, привившегося "Спутником V" в городе, не было серьезных побочных эффектов. "Я считаю, что российская вакцина - это на самом деле огромный успех", - сказал он.

"Спутник V" стал первой вакциной от коронавируса, поступившей в Аргентину. 29 декабря в стране начали прививать российским препаратом медработников. Вакциной также привились президент страны Альберто Фернандес и вице-президент Кристина Фернандес де Киршнер.

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АргентинаРоссияПандемия COVID-19
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