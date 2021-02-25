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Пандемия COVID-19

В РФПИ заявили, что более 1,1 млрд человек живут в странах, где разрешили "Спутник V"

Ранее в фонде сообщили о регистрации вакцины в 37-й по счету стране - Гватемале

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Общее население стран, где разрешено применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V", превысило 1,1 млрд человек, заявили в четверг в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

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Ранее в фонде сообщили о регистрации "Спутника V" в 37-й по счету стране - Гватемале.

"Сегодня мы преодолели важный рубеж: общая численность населения 37 стран, в которых зарегистрирована вакцина "Спутник V", превысила 1,1 млрд человек. Мы продолжим сотрудничество с Латинской Америкой, Северной Америкой, Европой, Африкой, Ближним Востоком и Азией для спасения жизней и восстановления экономик", - сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, чьи слова привели в фонде.

"Спутник V" входит в первую тройку вакцин от коронавируса по количеству стран, где применение препарата разрешено государственными регуляторами. Помимо России, он одобрен в ряде стран ближнего зарубежья, государствах Европы, Латинской Америки, Азии и Африки.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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