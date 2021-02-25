Лидеры еврейской общины РФ поздравили верующих с праздником Пурим

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода пожелали российским евреям проявлять любовь и милосердие к ближним и не отчаиваться даже во время пандемии, поздравив их с праздником Пурим в четверг.

"От имени Федерации еврейских общин России и от себя лично поздравляю вас и желаю провести этот день радостно в окружении дорогих сердцу людей! <...> Пусть у каждого из нас всегда будет возможность исполнять заповеди наилучшим образом, радовать близких и друзей, быть милосердными и открытыми к ближнему! Пусть Всевышний одарит вас щедрыми благословениями, ниспошлет крепкое здоровье и душевную гармонию", - говорится в поздравлении Александра Бороды, текст которого приводит пресс-служба ФЕОР.

Главный раввин России Берл Лазар напомнил, что Пурим - урок для всех поколений евреев, который учит никогда не отчаиваться. "Бывает, что человек не справляется с трудностями, не видит выхода - вот как сейчас с этой нескончаемой эпидемией коронавируса. Но он ни на минуту не должен отчаиваться. Он должен всегда говорить себе, что за кулисами нашего мира есть тот, кто все заранее рассчитал, кто заботится обо всем и обо всех. И если мы ведем себя правильно, Он позаботится о том, чтобы все проблемы благополучно разрешились", - цитирует его пресс-служба главного раввината.

Президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер надеется, что Пурим в 2021 году станет предвестием избавления от пандемии, охватившей весь мир и кардинально изменившей его. "Еврейская история учит, что как бы ни были тяжелы испытания и казались непреодолимыми угрозы, избавление наступает - надо лишь оставаться людьми, проявлять мудрость и стойкость и выполнять свое предназначение перед Богом", - передали ТАСС его поздравление в пресс-службе РЕК.

Один из главных праздников иудаизма Пурим в 2021 году начался с заходом солнца 25 февраля. Главные обычаи Пурима - раздавать пожертвования неимущим и отправлять угощение друзьям и близким.