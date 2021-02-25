Пурим: история и традиции иудейского праздника

Так как Пурим не упоминается в Торе, работать в этот день не запрещается. Накануне Пурима иудеи держат "пост Эстер", в синагогах в праздничные дни читают Свиток Эстер — часть Танаха (еврейской Библии), рассказывающую историю о спасении евреев. При упоминании Амана в синагоге свистят, топают ногами и трещат специальными трещотками, выражая так ненависть к злодею. Читают свиток дважды: вечером 13 и утром 14 адара.

После утреннего чтения заповеди предписывают евреям посылать друг другу угощения, а также делать подарки бедным. Считается, что каждый еврей должен помочь как минимум двум нуждающимся. Около полудня 14 адара начинается торжественный пир. Пурим — единственный день в году, когда евреям разрешается крепко выпить. Еврейские мудрецы говорили: "Должен человек напиться в Пурим до того, чтобы не отличать слова "проклят Аман" от слов "благословен Мордехай". В эти дни пекут сладкие треугольные пирожки, их называют "ушами Амана".

В Пурим устраивают карнавальные шествия, которые должны напоминать о том, что под маской случайных стечений обстоятельств скрывается божественный замысел.