Роспотребнадзор продлил действие СанПиН по хранению вакцины "Спутник V" до 2022 года

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Роспотребнадзор продлил действие санитарно-эпидемиологических правил и норм (СанПиН) по транспортировке и хранению вакцины от коронавируса "Спутник V" до 1 января 2022 года, следует из постановления главного санитарного врача, опубликованного в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"В пункте 2 постановления главного государственного санитарного врача РФ от 03.12.2020 № 41 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3671-20 "Условия транспортирования и хранения вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) "Гамковидвак" ("Спутник V" - прим. ТАСС) <...> слова "до 01.03.2021" заменить словами "до 01.01.2022", - говорится в документе.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и зарегистрирован более чем в 30 странах. "Спутник V" является векторной вакциной на основе аденовируса человека.