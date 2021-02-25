В ЮАР фармрегулятор начал анализ данных о вакцине "Спутник V"

ПРЕТОРИЯ, 25 февраля. /ТАСС/. Фармрегулятор Южно-Африканской Республики приступает к анализу показателей российской вакцины "Спутник V" на предмет ее регистрации для массового использования. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg .

По его словам, Южноафриканское управление по регулированию медицинских средств (SAHPRA) начинает оценку данных о вакцине "Спутник V".

Министр здравоохранения ЮАР Звелини Мкизе заявил, что 16 февраля все необходимые документы по российской вакцине были получены правительством страны от ее производителя. Сейчас они находятся на рассмотрении специалистов регулятора, который выдает разрешения на использование вакцин от коронавируса внутри страны. Соответствующее разрешение от SAHPRA на частичное использование уже получила вакцина Johnson & Johnson.

Ранее в текущем месяце Мкизе заявлял, что ЮАР "находится в продвинутой фазе по оценке и взаимодействию с производителем вакцины "Спутник V". Он замечал, что ЮАР заинтересована в использовании "Спутника V", однако до начала массовой вакцинации необходима дополнительная информация о нем. Местный телеканал eNCA отмечает, что в первую очередь для ЮАР важно знать воздействие вакцин от COVID-19 на людей с ВИЧ-инфекцией: в Южно-Африканской Республике зарегистрировано более 7,5 млн ВИЧ-инфицированных.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в ЮАР 17 февраля с сотрудников системы здравоохранения. Первая партия вакцины Johnson & Johnson в количестве 80 тыс. была доставлена в страну накануне. В первый день вакцинации прививку получил и президент страны Сирил Рамапоса. К текущему дню 32 тыс. медицинских работников уже прошли вакцинацию. Звелини Мкизе заявил в четверг, что до конца марта правительство планирует вакцинировать 1,1 млн человек. По его словам, сейчас власти завершают переговоры о приобретении крупных партий вакцины Johnson & Johnson и Pfizer. В ЮАР насчитывается наибольшее число заболевших коронавирусом среди всех стран Африки - 1 503 796. Из них 49 053 человека скончались.