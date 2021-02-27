Саратовский губернатор требует привлечь к ответственности филиал "Т Плюс" после аварии

ТАСС, 27 февраля. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев направил обращение в прокуратуру с требованием привлечь к ответственности представителей ООО "Концессии водоснабжения - Саратов" (КВС) и Саратовского филиала ПАО "Т Плюс" после аварии на водосетях в связи с нарушениями при оповещении о происшествии и недостаточным принятием мер. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой главы региона.

"Прошу вас принять меры прокурорского реагирования в отношении ООО "Концессии водоснабжения - Саратов" по факту нарушений, допущенных при оповещении и устранении аварийной ситуации на централизованных сетях водоснабжения города Саратова, а в отношении Саратовского филиала ПАО "Т Плюс" - на предмет достаточности принятых мер по оснащению котельных резервными емкостями водоснабжения", - приводятся в сообщении текст обращения.

По информации комиссии, которая была создана по поручению главы региона, причиной сбоя в работе водопроводного комплекса стала разморозка запорной арматуры на насосной станции. По мнению комиссии, такая ситуация образовалась из-за отсутствия должного контроля со стороны КВС в условиях низких температур. При этом компания своевременно не сообщила в дежурно-диспетчерские службы о том, что значительная часть Саратова полностью отключена от водоснабжения.

Кроме того, котельные ПАО "Т Плюс" смогли обеспечить дома теплом после отключения воды лишь на несколько часов, хотя были обязаны на срок не менее суток.

В результате аварии в ночь с 24 на 25 февраля без водоснабжения остались 424 тыс. жителей Саратова, без тепла - около 40 тыс. человек. Ситуация осложнялась сильными морозами. Устранение последствий аварии продолжалось почти двое суток.