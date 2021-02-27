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Взрыв газа в доме в Нижнем Новгороде

Режим ЧС сняли в Канавинском районе Нижнего Новгорода после взрыва газа

В результате происшествия пострадали пять человек

ТАСС, 27 февраля. Власти Нижнего Новгорода в субботу сняли режим ЧС в Канавинском районе, который ввели после взрыва газа 26 февраля. Об этом говорится в постановлении администрации города, опубликованном на официальном сайте администрации города.

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"С 18:00 27 февраля отменить режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, введенный постановлением от 26.02.2021 № 761", - говорится в тексте документа.

Контроль за исполнением постановления возложили на первого заместителя главы Нижнего Новгорода Дмитрия Сивохина.

Взрыв газа произошел утром в пятницу в пристройке к 12-этажному жилому дому, где располагается суши-бар. После взрыва возник пожар на площади 30 кв. м. По данным ГУ МЧС по региону, в результате ЧП пострадали пять человек, троих из них госпитализировали. 

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РоссияНижегородская областьВзрыв газа в доме в Нижнем Новгороде
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