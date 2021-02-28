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Пандемия COVID-19
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Разработчики подали заявку на регистрацию "Спутника Лайт"

Вакцина выходит в мир в марте, отмечается в сообщении
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Разработчики российской вакцины против коронавируса "Спутник V" подали заявку на регистрацию облегченной версии вакцины "Спутник Лайт" в России и ряде других стран. Об этом говорится в официальном аккаунте вакцины в Twitter.

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"Спутник V" уже подал заявку на экстренное одобрение в России и некоторых других странах своей однократной вакцины "Спутник Лайт". "Спутник Лайт" выходит в мир в марте", - отмечается в сообщении.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат разработан при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. "Спутник V" является векторной вакциной на основе аденовируса человека.

27 февраля 2021 года в Москве началась вакцинация участников исследования вакцины "Спутник лайт".

"Спутник лайт" - облегченный вариант препарата "Спутник V", разработанного Центром имени Гамалеи и ставшего первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Он состоит только из одного (первого) компонента, соответственно, требует только одной прививки вместо двух.

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РоссияПандемия COVID-19
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