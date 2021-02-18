Что известно о международных испытаниях вакцины "Спутник лайт"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Россия начала международные клинические испытания вакцины от коронавируса "Спутник лайт", заявил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

ТАСС собрал все, что известно о препарате на данный момент.

Что такое "Спутник лайт"?

"Спутник лайт" - "облегченный" вариант препарата "Спутник V", разработанного Центром имени Гамалеи и ставшего первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Он состоит только из одного (первого) компонента, соответственно, требует только одной прививки вместо двух.

Впервые о "лайт-вакцине" сообщил президент России Владимир Путин после пресс-конференции 17 декабря 2020 года. По его словам, такой препарат можно производить в больших объемах, сохраняя достаточный уровень эффективности.

Позднее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что "Спутник лайт" может стать "эффективным временным решением" для стран, переживающих пик заболеваемости, при этом основным препаратом для вакцинации россиян останется "Спутник V".

Что известно об исследованиях?

Международные клинические испытания "Спутника лайт" начались в Москве в четверг, 18 февраля. Их российская часть пройдет на базе десяти городских поликлиник, в ней должны принять участие 3 тыс. человек.

Еще 3 тыс. человек примут участие в исследованиях в Объединенных Арабских Эмиратах.

В Москве привиться "Спутником лайт" сможет любой совершеннолетний гражданин, если он не имеет медицинских противопоказаний и не проходил вакцинацию "Спутником V".

Минздрав РФ 17 февраля выдал разрешение на третью фазу испытаний "Спутника лайт", в которой примут участие 4 тыс. добровольцев, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Саратове и Смоленске. Завершение исследований запланировано на 28 января 2022 года.

Что известно об эффективности "Спутника лайт"?