Минздрав одобрил проведение III фазы исследования вакцины "Спутник Лайт"

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Минздрав России выдал разрешение на проведение международных клинических исследований однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт", разработанной Центром им Н. Ф. Гамалеи. Соответствующая информация опубликована на сайте государственного реестра разрешений на проведение исследований Минздрава России.

"Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое международное многоцентровое клиническое исследование III фазы по оценке эффективности, иммуногенности и безопасности векторной вакцины "Спутник Лайт" в параллельных группах в профилактике инфекции, вызываемой SARS-СoV-2. Начало - 17 февраля 2021 года, конец - 28 января 2022 года", - следует из данных реестра.

Отмечается, что в исследованиях примут участие 4 тыс. добровольцев. Мероприятия будут проходить в 15 медицинских организациях Москвы, Калининграда, Санкт-Петербурга, Саратова и Смоленска.

О "лайт-вакцине" ранее сообщал президент России Владимир Путин. По его словам, продолжительность действия данного препарата будет меньше, однако появится возможность привить гораздо больше людей. Как пояснил позже директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, иммунитет от применения "лайт-вакцины" формируется в течение трех недель и будет сохраняться на протяжении около 3-4 месяцев. Главная задача применения такого препарата - уменьшить число смертей от коронавирусной инфекции в тех странах, где смертности очень высокая. При этом в России будет применяться традиционная вакцинация двумя компонентами.

Разрешение на проведение I-II фаз клинических исследований "Спутника лайт" Минздрав выдал центру им. Гамалеи в январе. 12 февраля Гинцбург сообщил, что центр заканчивает вторую фазу клинических испытаний.