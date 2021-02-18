В Москве начались клинические испытания вакцины "Спутник Лайт"

"Сегодня мы начинаем международные клинические исследования вакцины "Спутник Лайт". Новый препарат, разработанный в Институте им. Гамалеи, призван устранить основной недостаток классического "Спутника V" - наличие двух компонентов, вводимых пациенту с разницей несколько недель. Для вакцинации "Спутником Лайт" потребуется только один визит в поликлинику. Иммунитет начнет формироваться спустя неделю и достигнет максимума через четыре недели после вакцинации", - написал мэр.

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​​​Также Собянин сообщил, что всего в клинических исследованиях вакцины "Спутник лайт" примут участие шесть тыс. человек, в том числе три тыс. жителей ОАЭ.

"Спутник Лайт" уже прошел первые фазы испытаний. У всех, кто его получил, сформировался иммунитет от COVID-19. А сам препарат переносится организмом как обычная прививка. В основном этапе - международных клинических исследованиях - примут участие шесть тыс. человек: по три тыс. из России и Объединенных Арабских Эмиратов", - написал мэр.