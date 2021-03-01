Глава МИД Германии исключил полноценный пограничный контроль с департаментом Мозель

БЕРЛИН, 1 марта. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас исключил введение полноценного пограничного контроля с департаментом Мозель (Франция), где наблюдается активное распространение южноафриканского и бразильского штаммов коронавируса.

"Вряд ли какой-либо другой регион носит такой трансграничный характер для жизни и работы, как регион между Сааром и Мозелем. Поэтому я согласился на эти меры только при условии, что не будет нового пограничного контроля", - заявил Маас в понедельник агентству DPA, комментируя ужесточение правил въезда в ФРГ из департамента Мозель.

При этом более подробная информация о правилах контроля на границе, как пишет DPA, станет известна позднее в понедельник. "Мы в течение нескольких дней поддерживаем постоянный контакт с нашими французскими коллегами на всех уровнях, чтобы найти прагматичные решения и ограничить повседневные трудности на границах", - заверил глава внешнеполитического ведомства ФРГ. С Мозелем граничат две федеральные земли Германии - Саар и Рейнланд-Пфальц.

В воскресенье германский Институт Роберта Коха классифицировал французский департамент Мозель как зону распространения опасной мутации коронавируса и ужесточил правила въезда оттуда. С 2 марта въезжающие из региона должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус. При этом отменяется пассажирское сообщение с департаментом. Транспортным компаниям разрешается перевозить через границу лишь граждан ФРГ и граждан с германским видом на жительство. Ограничения не касаются грузоперевозок.

С 30 января ФРГ из-за мутаций коронавируса ограничила въезд из Бразилии, Великобритании, Ирландии, Португалии и ЮАР, позже в список были добавлены Чехия и австрийская федеральная земля Тироль.