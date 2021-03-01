Госсекретарь Сан-Марино поблагодарил Россию за поставку вакцины "Спутник V"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Государственный секретарь по иностранным делам Сан-Марино Лука Беккари в понедельник в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выразил благодарность за поставку в республику вакцины от коронавируса.

"Лука Беккари поблагодарил российское руководство за то, что по просьбе Сан-Марино в краткие сроки удалось решить вопрос о поставках в республику российской вакцины от коронавируса "Спутник V", что позволит своевременно начать вакцинацию медработников и наиболее уязвимых групп сан-маринского населения, - говорится в сообщении МИД РФ. - Собеседники согласились, что конструктивное взаимодействие государств без поиска геополитического подтекста необходимо для эффективного противостояния пандемии в нынешний непростой период".

Главы внешнеполитических ведомств двух стран выразили удовлетворение в связи с достигнутым уровнем и качеством дружественных отношений между Россией и Сан-Марино и подтвердили настрой на их дальнейшую активизацию, указали в дипведомстве.

Лавров и Беккари обсудили перспективы развития связей двух стран, в том числе в сфере расширения сотрудничества в рамках международных форматов, а также график двусторонних контактов с учетом эпидемической ситуации.