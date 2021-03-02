Год с коронавирусом: от первых заболевших в России до массовой вакцинации

Первый случай заражения коронавирусом обнаружили на территории страны ровно год назад

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Первый случай заражения россиянина коронавирусом был подтвержден на территории России ровно год назад. Вскоре началось масштабное распространение новой инфекции по всей стране. ТАСС собрал ключевые для России моменты года с коронавирусом. Хронология Российские власти начали принимать меры еще до того, как вспышка инфекции в Китае превратилась в пандемию. Тесты для выявления нового вида коронавируса были разработаны и запущены в производство к 24 января 2020 года - до того, как в России впервые обнаружили заболевших.

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Первые два случая заражения официально подтвердили 31 января в Забайкалье и Тюменской области, в обоих речь шла о гражданах Китая. Тогда распространение заболевания удалось сдержать - третьего заразившегося в России выявили только 2 марта (до этого несколько россиян с признаками коронавирусной инфекции эвакуировали с борта лайнера Diamond Princess, находившегося в Японии). Эпидемия в стране началась в середине марта, и она была связана в первую очередь с теми, кто возвращался из стран Европейского союза. Первый пик пришелся на первую половину мая, когда выявляли 10-11 тыс. новых случаев заражения в сутки. Вскоре заболеваемость пошла на спад, и это позволило властям уже в июне снять многие ограничительные меры. Новая волна началась в сентябре, и она оказалась мощнее первой. Ее пик пришелся на 24 декабря - тогда стало известно о 29 935 случаях заражения за сутки. После этого заболеваемость вновь пошла вниз, и 1 марта 2021 года в России выявили 11 571 новый случай. Как отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией, хотя осенью и зимой заболевших было больше, существенно сократилось число тяжелых случаев, требовавших госпитализации. Оперативный штаб Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией был создан в России еще в конце января. Именно он в течение года решал вопросы открытия и закрытия границ, развертывания больничных коек, обеспечения лекарствами и вакцинации. Как рассказала ТАСС Голикова, изначально оперативный штаб был компактной и мобильной структурой, однако впоследствии его компетенция и состав участников заметно расширились. "Это 85 регионов страны, и все важные вопросы, которые в конкретный день, в конкретную неделю стоят на повестке дня, рассматриваются в таком, расширенном составе", - сказала вице-премьер. Она отметила, что график заседания штаба не менялся в зависимости от ситуации с коронавирусом в стране. Пандемия и связанные с ней события - это "большая школа реагирования на глобальные вызовы", уверена Голикова. "При решении таких больших задач не может быть полного отсутствия проблем, но все понимают, что надо делать, как надо делать", - добавила она. Система здравоохранения До пандемии в России было около 50 тыс. инфекционных больничных коек, отмечал глава Минздрава Михаил Мурашко. Их число удалось оперативно увеличить почти в шесть раз - до 280 тыс.

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В первые месяцы система здравоохранения столкнулась с рядом сложностей - от нехватки медиков до недостатка средств индивидуальной защиты, противовирусных препаратов и аппаратов искусственной вентиляции легких. Российская промышленность сравнительно быстро справилась с дефицитом, а на помощь врачам пришли 60 тыс. студентов и 13 тыс. преподавателей медицинских вузов. "Без этой помощи в этот период нам было бы значительно тяжелее", - признавал Мурашко. Адаптации системы здравоохранения к новым реалиям существенно помогло своевременное решение ввести ограничительные меры, считает главный врач центра "Лидер-медицина" Евгений Тимаков. "Когда в мире уже бушевала эпидемия, у нас это были единичные случаи, и первый пик заболеваемости, который был весной, удалось растянуть на несколько месяцев, что позволило системе здравоохранения работать без сильной нагрузки", - сказал он ТАСС. К началу весны 2021 года потребность в специализированных больничных койках заметно снизилась. По состоянию на 25 февраля в России было развернуто 156 тыс. таких коек, из них были заняты 120 тыс. Cмертность Распространение коронавируса в России, как и в остальных странах, привело к росту смертности. По предварительным данным, в 2020 году она на 17,9% превысила показатели 2019-го, и основной причиной стала новая инфекция. Первые две смерти из-за коронавируса в стране зарегистрировали 26 марта 2020 года в Москве. Уже к концу апреля в стране фиксировали более 100 летальных исходов, вызванных новым заболеванием. Осенью и зимой смертность оказалась гораздо выше, чем весной и летом. Пик был зарегистрирован 24 декабря - тогда оперативный штаб сообщил о 635 умерших за сутки. После этого показатели пошли на спад. По сведениям штаба, по состоянию на утро 1 марта в России умерли 86 455 заболевших (около 2%). Это неполные данные - штаб учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти и это удалось оперативно подтвердить. В Росстате сообщали, что в апреле - декабре 2020 года умерли в общей сложности 162 029 россиян с коронавирусом, причем для 103 968 именно новая инфекция стала основной причиной летального исхода (правда, в 17 470 случаях это предполагается, а не точно установлено). У большого числа пациентов - 44 937 - коронавирус был выявлен, но серьезного влияния на летальный исход не оказал. Вакцины Разработка вакцины от коронавируса началась в России еще в январе. К ней приступили, в частности, Центр им. Гамалеи Минздрава и центр "Вектор" Роспотребнадзора.

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