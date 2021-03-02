Кремль не собирается вмешиваться в дело Сафронова

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Кремль не может и не собирается вмешиваться в дело советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вмешиваться в это мы не имеем возможности и не имеем желания, и виновность Сафронова также может определить только суд", - сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что не может ответить на вопрос, насколько обосновано ходатайство следствия о продлении ареста Сафронову. По словам Пескова, о каждом процессуальном действии по данному делу не докладывается президенту Владимиру Путину, иначе ему "на все бы не хватило времени, это невозможно". "Но это и не требуется", - добавил пресс-секретарь.

Лефортовский суд Москвы во вторник проведет заседание по ходатайству ФСБ о продлении меры пресечения Сафронову.