Горбачев-фонд проведет онлайн-конференцию, посвященную 90-летию первого президента СССР

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Горбачев-фонд намерен в ближайшие дни провести крупную международную онлайн-конференцию, посвященную 90-летию первого президента СССР Михаила Горбачева. Об этом сообщил переводчик первого президента СССР Павел Палажченко в интервью ТАСС.

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"На днях у нас пройдет - частично в очном режиме, частично в Zoom- конференция, посвященная юбилею Михаила Сергеевича, с очень сильным составом участников из России, США, Германии, Франции", - сказал Палажченко.

Он добавил, что в настоящий момент Горбачев-фонд занимается историей перестройки, публикует документальные материала тех лет и уже выпустил несколько книг.