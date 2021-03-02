В Коми перевели из реанимации в обычную палату покусанную собаками девочку

СЫКТЫВКАР, 2 марта. /ТАСС/. Четырехлетняя девочка, которую 27 февраля покусали собаки в городе Печора Республики Коми, после проведенной в Печорской ЦРБ операции почувствовала себя лучше и переведена из реанимации в отделение травматологии, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Коми.

Стая бездомных собак напала на ребенка 27 февраля, девочка получила раны головы, лица, ног. Ее прооперировали, с 27 февраля она находилась в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Следственные органы СК РФ проводят проверку.

"Состояние девочки улучшилось, она переведена из реанимации в отделение травматологии", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

По информации администрации Печоры, нападение произошло в момент, когда девочка шла от мамы к тете в соседний дом. Случайный прохожий отбил ребенка у собак, оказал первую помощь и помог доставить ребенка в больницу. Сотрудники администрации Печоры и полиции выезжали на место. Проводятся мероприятия по отлову бродячих собак, сообщили в муниципалитете.

Проблема безнадзорных собак обострилась в Коми в декабре прошлого года. В городе Ухте в результате нападения собак погибла женщина и был сильно травмирован мужчина. В январе нападения собак в Ухте продолжились, власти ежедневно получали сообщения о сворах в разных районах города. В связи с этим в городе введен режим повышенной готовности. В феврале этого года Госсовет Коми направил обращение в Федеральное собрание и правительство РФ по проблеме безнадзорных собак, предложив поправки в федеральный закон "Об ответственном обращении с животными".