Контроль качества первой партии вакцины "Ковивак" завершится до конца марта

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова Российской академии наук (РАН) рассчитывает, что контроль качества первой партии разработанной центром вакцины от коронавирусной инфекции "Ковивак" завершится во второй половине марта.

"Сейчас идет процесс контроля качества первой партии созданной в нашем центре вакцины от коронавирусной инфекции. Рассчитываем, что он завершится во второй половине марта", - сообщил ТАСС генеральный директора Центра им. Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.