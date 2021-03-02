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Контроль качества первой партии вакцины "Ковивак" завершится до конца марта

Об этом заявил генеральный директора Центра им. Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова Российской академии наук (РАН) рассчитывает, что контроль качества первой партии разработанной центром вакцины от коронавирусной инфекции "Ковивак" завершится во второй половине марта.

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"Сейчас идет процесс контроля качества первой партии созданной в нашем центре вакцины от коронавирусной инфекции. Рассчитываем, что он завершится во второй половине марта", - сообщил ТАСС генеральный директора Центра им. Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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