Yomiuri: организаторы побега Карлоса Гона получили за свои услуги $1,36 млн

ТОКИО, 3 марта. /ТАСС/. Два американских гражданина Питер и Майкл Тейлоры, подозреваемые в причастности к побегу бывшего главы автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона, получили за свои услуги около $1,36 млн. Об этом сообщила в среду газета Yomiuri со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Отмечается, что сумма была переведена по частям. Согласно данным расследования, сначала в октябре 2019 года компания Питера Тейлора получила со счета Гона во Франции $862 тыс. двумя платежами. Затем уже после побега сын Гона Энтони сделал еще семь переводов на сумму $500 тыс. в криптовалюте биткойн.

По мнению представителей следствия, речь идет о гонораре непосредственно за организацию операции и вознаграждении за успешное ее выполнение. Кроме того, побег, как предполагается, тщательно планировался. Сам Питер Тейлор в августе 2019 года встречался с Карлосом Гоном шесть раз во время своей поездки в Японию.

2 февраля Питер и Майкл Тейлоры были экстрадированы из США и доставлены в Японию по запросу прокуратуры Токио. Японская сторона также запросила экстрадицию гражданина США ливанского происхождения Джорджа Зайека. Его также подозревают в причастности к организации побега экс-главы автомобильного альянса.

Следствие подозревает, что Тейлор и его сын в декабре 2019 года встретились в одной из токийских гостиниц с Гоном, который перед этим бежал из-под домашнего ареста. Они вместе приехали в город Осака на юго-западе острова Хонсю. В международном аэропорту Осаки экс-менеджера пронесли без досмотра в ящике, предназначенном для звуковой аппаратуры, в частный самолет, который 29 декабря вылетел в Турцию. Там бизнесмен пересел в другой частный самолет, доставивший его в Ливан.

Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года. Как утверждает следствие, он не задекларировал должным образом свое вознаграждение в размере 9 млрд иен (более $80 млн), полученное им в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 годы. Ему были предъявлены и другие обвинения в финансовых нарушениях. В апреле 2019 года Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под крупный залог.