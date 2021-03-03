Прокурор внес представление директору техникума в Приамурье после стрельбы студентки

ТАСС, 3 марта. Прокуратура Райчихинска в Приамурье по итогам проверки после стрельбы в техникуме, которую открыла студентка, внесла представление директору учреждения. Проверка показала, что должностные лица не оказали девушке психологическую помощь и не попытались урегулировать конфликт, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Амурской области.

"Проверка показала, что в нарушение закона должностными лицами образовательного учреждения не были предприняты достаточные меры по профилактике противоправной деятельности обучающихся, не оказана психологическая помощь несовершеннолетней девушке, не предприняты попытки к урегулированию конфликтной ситуации между студентами. По результатам проверки прокурор города директору техникума внес представление", - сообщила пресс-служба.

По данным прокуратуры, 24 февраля 16-летняя студентка открыла стрельбу из пневматического оружия из-за конфликта с одногруппниками. Ранее в региональном Минздраве ТАСС сообщили, что информация о пострадавших в результате стрельбы не поступала.