Мишустину подарили на день рождения книгу основоположника алтайской литературы

ГОРНО-АЛТАЙСК, 3 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения Республиканского классического лицея в Горно-Алтайске получил в подарок ко дню рождения книгу одного из основоположников алтайской литературы Лазаря Кокышева - переведенный на русский язык роман "Арина". Мишустину в среду исполнилось 55 лет. Юбилей премьер проводит в поездке по Сибири, в этот день он работает в Республике Алтай.

В рамках поездки глава кабмина посетил Республиканский классический лицей, который был открыт в 1992 году. Мишустин прошел по учебному заведению и пообщался с ребятами и педагогами. Премьер заглянул, в том числе на урок алтайского языка. Предмет преподает выпускник этого же лицея, он уже три года работает здесь. Педагог от лица всех лицеистов поздравил Мишустина с днем рождения и передал книгу - исторический роман "Арина" в русскоязычном переводе. Это произведение Кокышева - первый роман, написанный на алтайском языке. Премьер принял книгу и поблагодарил коллектив и учеников. "Ребята, удачи вам. Здорово, что свой язык родной учите", - обратился Мишустин к лицеистам.

Во время посещения лицея Мишустин заглянул в кабинет физики, поприветствовал ребят и первым делом спросил: "Почему такие грустные?". Ребята хором возразили: "Мы веселые". "Уже обеденное время, а вы грустные", - добавил премьер. Он поспрашивал учеников, кто куда собирается поступать после учебы в лицее. "Ребята, вы чего так волнуетесь? Я сам волнуюсь", - признался в какой-то момент глава кабмина. Прощаясь со школьниками, он пожелал им удачи и "чтобы все поступили".

На уроке истории премьер поинтересовался у ребят, что они сейчас проходят. Те ответили, что изучают советское послевоенное время и восстановление экономики в те годы. Мишустин попросил немного рассказать о главных событиях этого периода. "Наши папы, мамы, дедушки и бабушки тогда очень много работали и сделали очень большой рывок", - добавил премьер.

Он пожелал ученикам найти то интересное дело, которое будет приносить им удовольствие. "Очень важно, чтобы ваша профессия приносила вам удовольствие. Но удовольствие - не обязательно вот удовольствие, там, телевизор смотреть или что-нибудь делать, это тоже удовольствие для некоторых людей. Но когда вам какое-то занятие доставляет большую радость и удовольствие, было бы здорово сделать это своей профессией. Поэтому найдите это, и у вас все получится", - сказал глава кабмина.