Лукашенко поздравил Мишустина с юбилеем

МИНСК, 3 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил председателя правительства России и Совета министров Союзного государства Михаила Мишустина с 55-летием. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Лукашенко.

"Человек дела". Мишустин встречает 55-летие в рабочей поездке по Сибири

"Глава государства подчеркнул, что в Беларуси высоко ценят личный вклад Михаила Мишустина в укрепление союзнических отношений", - говорится в сообщении.

Михаил Мишустин возглавляет правительство РФ с 16 января 2020 года. До этого на протяжении почти 10 лет он был руководителем Федеральной налоговой службы. Мишустин также является председателем Совета министров Союзного государства - исполнительного органа этого интеграционного объединения.