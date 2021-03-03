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Лукашенко поздравил Мишустина с юбилеем

Президент республики отметил, что в Белорусcии высоко ценят личный вклад председателя правительства России в укрепление союзнических отношений

МИНСК, 3 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил председателя правительства России и Совета министров Союзного государства Михаила Мишустина с 55-летием. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Лукашенко.

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"Глава государства подчеркнул, что в Беларуси высоко ценят личный вклад Михаила Мишустина в укрепление союзнических отношений", - говорится в сообщении.

Михаил Мишустин возглавляет правительство РФ с 16 января 2020 года. До этого на протяжении почти 10 лет он был руководителем Федеральной налоговой службы. Мишустин также является председателем Совета министров Союзного государства - исполнительного органа этого интеграционного объединения.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичМишустин, Михаил ВладимировичБелоруссияРоссия
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