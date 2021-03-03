В Думе готовы оперативно рассмотреть меры по защите правоохранителей от угроз в соцсетях

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции готов оперативно рассмотреть законопроект о защите сотрудников правоохранительных органов и их близких от угроз, в том числе в соцсетях. Об этом заявил в среду глава комитета Василий Пискарев.

"О том, что такой законопроект прорабатывается, сегодня на заседании коллегии МВД рассказал президент РФ Владимир Путин. Считаем, что это очень своевременная инициатива, мы готовы всячески включиться в ее разработку и оперативно рассмотреть", - приводит слова депутата его пресс-служба в среду.

"Мы все были свидетелями того, что после несанкционированных акций протеста в социальных сетях появлялись личные данные силовиков, вплоть до домашних адресов, а также данные их близких, в первую очередь детей. Это недопустимо и очень опасно, мы должны законодательно усилить защиту тех, кто стоит на страже закона", - заявил Пискарев.

Он напомнил, что в комитете сейчас уже находится на рассмотрении пакет инициатив, направленных на обеспечение безопасности правоохранителей и членов их семей.

Глава государства в среду на заседании коллегии МВД России сообщил об активной проработке законопроекта, направленного "на защиту сотрудников правоохранительных органов и их близких от любых угроз, в том числе в соцсетях".