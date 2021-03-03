Правозащитник Пономарев подал иск об отмене его включения в реестр СМИ-иноагентов

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Правозащитник Лев Пономарев подал в суд исковое заявление с требованием отменить решение о внесении его в реестр СМИ-иноагентов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Хорошевского суда, куда поступило соответствующее заявление.

"В суд поступило административное исковое заявление Пономарева Льва Александровича к Минюсту РФ о признании незаконным включение Минюстом РФ Пономарева в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента", - сказали в суде.

В конце декабря 2020 года стало известно, что министерство юстиции внесло в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, пятерых человек: правозащитника Льва Пономарева, учителя Дарью Апахончич, журналистов Дениса Камалягина, Сергея Маркелова и Людмилу Савицкую.