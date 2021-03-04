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Взрыв газа в доме в Нижнем Новгороде

Пострадавшим из-за взрыва газа в Нижнем Новгороде окажут материальную помощь

Как сообщил глава города Юрий Шалабаев, 27 семей уже получили по 10 тыс. рублей

ТАСС, 4 марта. Пострадавшие во время взрыва газа в жилом доме на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде получат компенсации из регионального и городского бюджетов в размере от 10 тыс. до 100 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте администрации Нижнего Новгорода.

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"По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина 100 тыс. рублей из регионального бюджета планируется выделить молодой нижегородке, получившей травмы в результате ЧС. Каждой пострадавшей семье будет выделено по 10 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.

По словам главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, 27 семей получили по 10 тыс. рублей. "Всего таких семей около 40. Деньги им будут выплачиваться по мере обращения с соответствующими заявлениями", - цитирует Шалабаева пресс-служба мэрии.

Теги
РоссияНижегородская областьВзрыв газа в доме в Нижнем Новгороде
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