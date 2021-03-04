Пострадавшим из-за взрыва газа в Нижнем Новгороде окажут материальную помощь

ТАСС, 4 марта. Пострадавшие во время взрыва газа в жилом доме на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде получат компенсации из регионального и городского бюджетов в размере от 10 тыс. до 100 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте администрации Нижнего Новгорода.

Что известно о взрыве газа в жилом доме в Нижнем Новгороде

"По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина 100 тыс. рублей из регионального бюджета планируется выделить молодой нижегородке, получившей травмы в результате ЧС. Каждой пострадавшей семье будет выделено по 10 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.

По словам главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, 27 семей получили по 10 тыс. рублей. "Всего таких семей около 40. Деньги им будут выплачиваться по мере обращения с соответствующими заявлениями", - цитирует Шалабаева пресс-служба мэрии.