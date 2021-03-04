Путин: нельзя позволять ради прибыли толкать детей к суициду или участию в уличных акциях

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Никто не должен использовать детей и подростков как источник прибыли, заявил президент России Владимир Путин в четверг на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе". Глава государства возмутился тем, что находятся люди, зарабатывающие на склонении молодежи к самоубийствам и участию в незаконных уличных акциях.

"Сталкиваемся в интернете с продвижением детской порнографии, с детской проституцией, распространением наркотиков, где целевой аудиторией являются именно дети и подростки, с вытаскиванием на ту же улицу для того, чтобы там похулиганить, подраться с полицией, а потом за детей спрятаться, подставляя их вперед на самом деле", - заявил Путин, отметив, что "это использование детей в качестве предмета, в качестве инструмента достижения чьих-то эгоистических целей".

"И всегда это использование детей как источника получения прибыли, как ни странно, в том числе и при подталкивании несовершеннолетних и подростков к суицидам. И там тоже находят возможность на этом заработать!" - возмутился глава государства. Он заметил, что эти люди "при этом выстраивают работу таким образом, что на этом еще и зарабатывают - рекламку размещают, еще что-то делают".

"Когда полиция добирается до этих уродов, вы можете представить себе, что это совершенно другие люди: одно дело, когда сидит в интернете такой крутой Рембо, толкает девчонку какую-то или пацана с крыши прыгать, выстраивает целую концепцию, подводя к этому, а как только полиция зашла - в штаны наложил в прямом смысле этого слова. Ублюдок такой там сидит, букашка, раздавить его не жалко!" - сказал Путин, повысив голос.

"Мы не можем позволить никому это делать!" - добавил он, отметив, что очень хочет, чтобы "это понимание опасности для будущего страны было у подавляющего большинства граждан". "Потому что если этого не будет, изнутри нас всегда будут раскачивать", - пояснил президент.