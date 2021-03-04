МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал "не ломать зубы" тем, кто пренебрежительно относится к ветеранам, потому что эти люди накажут себя сами.

"По поводу нашего отношения к тем, кто пренебрежительно относится к нашей истории, к нашим героям, ветеранам - зубы ломать не нужно, я думаю, что они сами в бессильной злобе себе зубы переломают, в том числе о наших ветеранов", - отметил глава государства в четверг на встрече с участниками акции "Мы вместе". Он пояснил, что ветераны - "люди особой закваски, особой крепости духа". "Сегодня в силу возраста они нуждаются в нашей поддержке", - сказал при этом президент.

Он также согласился с необходимостью устранить ограничение, в соответствии с которым улицы можно называть именами героев войны только через определенное количество лет после их смерти.