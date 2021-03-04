Хорватия запросила у России дополнительные данные о вакцине "Спутник V"

ЗАГРЕБ, 4 марта. /ТАСС/. Хорватия в рамках проработки вопроса о заказе вакцины от коронавируса "Спутник V" обратилась к российской стороне с просьбой предоставить дополнительную документацию о препарате. Об этом сообщил в четверг на заседании правительства премьер-министр республики Андрей Пленкович.

"Правительство [Хорватии] запросило у российской стороны дополнительную документацию о вакцине "Спутник V", - отметил Пленкович. "Когда Европейское агентство лекарственных средств одобрит вакцину, мы будем более чем готовы ее приобрести <...> для защиты граждан от пандемии".

Кампания по вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции началась в Хорватии 27 декабря 2020 года. На первом этапе в страну поступила партия из 9 750 доз препарата Pfizer и ее германского партнера BioNTech. В общей сложности власти сделали предзаказ на 5,9 млн доз вакцин Pfizer и BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson и CureVac.

Число инфицированных коронавирусом в Хорватии с начала распространения заболевания достигло 244 872.