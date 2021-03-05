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"ВКонтакте" представила трибьют-альбом, посвященный Ахматовой

В записи приняли участие Полина Гагарина, Елена Темникова, Лолита, Тося Чайкина, Женя Любич, ANIKV, polnalyubvi, IOWA, Эрика Лундмоен и Ах Астахова

"ВКонтакте" представила трибьют-альбом в честь Анны Ахматовой.

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Три графика об Анне Ахматовой 23 июня исполняется 130 лет со дня рождения Анны Ахматовой — одного из главных русских поэтов XX века. Мы не просто расскажем вам о ее жизни и стихах, но и покажем их

Как сообщает соцсеть, в записи проекта "Я - голос ваш" приняли участие Полина Гагарина, Елена Темникова, Лолита, Тося Чайкина, Женя Любич, ANIKV, polnalyubvi, IOWA, Эрика Лундмоен и Ах Астахова. 

Участницы проекта сами выбрали стихотворения, которые зачитывали. Всего в сборник вошли 10 композиций. Сейчас альбом доступен эксклюзивно в "Музыке "ВКонтакте" и в приложении BOOM, однако через месяц он появится и на других площадках. 

Название "Я - голос ваш" соцсеть выбрала по первым словам произведения "Многим", написанного Ахматовой в 1922 году. 

5 марта исполняется 55 лет со дня смерти поэтессы. 

Теги
РоссияАхматова, Анна Андреевна
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