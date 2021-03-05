"ВКонтакте" представила трибьют-альбом, посвященный Ахматовой

"ВКонтакте" представила трибьют-альбом в честь Анны Ахматовой.
Как сообщает соцсеть, в записи проекта "Я - голос ваш" приняли участие Полина Гагарина, Елена Темникова, Лолита, Тося Чайкина, Женя Любич, ANIKV, polnalyubvi, IOWA, Эрика Лундмоен и Ах Астахова.
Участницы проекта сами выбрали стихотворения, которые зачитывали. Всего в сборник вошли 10 композиций. Сейчас альбом доступен эксклюзивно в "Музыке "ВКонтакте" и в приложении BOOM, однако через месяц он появится и на других площадках.
Название "Я - голос ваш" соцсеть выбрала по первым словам произведения "Многим", написанного Ахматовой в 1922 году.
5 марта исполняется 55 лет со дня смерти поэтессы.