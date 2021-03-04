Центр "Вектор" намерен в первом полугодии 2021 года произвести 11 млн доз вакцины

НОВОСИБИРСК, 4 марта. /ТАСС/. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора произведет 11 млн доз вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" в первой половине текущего года. Об этом журналистам рассказал в четверг гендиректор "Вектора" Ринат Максютов.

"Мы рассчитываем произвести 11 млн доз вакцины", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Максютова, в феврале центр выпустил 475 тыс. доз вакцины. "К 18 марта мы рассчитываем, что все эти серии должны выйти в гражданский оборот", - добавил он.

Гендиректор "Вектора" уточнил, что этого количества вакцины хватит для вакцинации сотен тысяч человек. "В марте мы выпускаем 1,5 млн доз вакцины. Далее мы продолжаем масштабирование. Все зависит от того количества граждан, которые захотят привиться", - заключил Максютов.