Хорватский регулятор заявил о готовности быстро одобрить вакцину "Спутник V"

ЗАГРЕБ, 4 марта. /ТАСС/. Хорватское агентство лекарственных средств и медицинских товаров готово к быстрой регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" после ее одобрения Европейским агентством лекарственных средств. Об этом сообщила в четверг пресс-секретарь хорватского регулятора Ивана Шипич Гаврилович.

"Сделано все, чтобы в кратчайшие сроки принять решение [относительно одобрения "Спутника V" в Хорватии], - приводит ее слова национальное телевидение HRT. - Многое будет зависеть от возможностей доставки данных [о препарате] из России".

Ранее в четверг премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что правительство страны в рамках проработки вопроса о заказе "Спутника V" обратилось к российской стороне с просьбой предоставить дополнительную документацию по препарату.

Вакцинация населения от коронавируса началась в Хорватии 27 декабря 2020 года. На первом этапе в страну поступила партия из 9 750 доз препарата американской фирмы Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Власти сделали предварительный заказ в общей сложности на 5,9 млн доз вакцин Pfizer и BioNTech, а также компаний AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson и CureVac.

Число заразившихся коронавирусом в Хорватии с начала распространения инфекции достигло 244 872.