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Пандемия COVID-19

Хорватский регулятор заявил о готовности быстро одобрить вакцину "Спутник V"

В Хорватском агентстве лекарственных средств и медицинских товаров уточнили, что многое будет зависеть от возможностей доставки данных о препарате из России

ЗАГРЕБ, 4 марта. /ТАСС/. Хорватское агентство лекарственных средств и медицинских товаров готово к быстрой регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" после ее одобрения Европейским агентством лекарственных средств. Об этом сообщила в четверг пресс-секретарь хорватского регулятора Ивана Шипич Гаврилович.

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"Сделано все, чтобы в кратчайшие сроки принять решение [относительно одобрения "Спутника V" в Хорватии], - приводит ее слова национальное телевидение HRT. - Многое будет зависеть от возможностей доставки данных [о препарате] из России".

Ранее в четверг премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что правительство страны в рамках проработки вопроса о заказе "Спутника V" обратилось к российской стороне с просьбой предоставить дополнительную документацию по препарату.

Вакцинация населения от коронавируса началась в Хорватии 27 декабря 2020 года. На первом этапе в страну поступила партия из 9 750 доз препарата американской фирмы Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Власти сделали предварительный заказ в общей сложности на 5,9 млн доз вакцин Pfizer и BioNTech, а также компаний AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson и CureVac.

Число заразившихся коронавирусом в Хорватии с начала распространения инфекции достигло 244 872.

Теги
ХорватияПандемия COVID-19
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