В УФСИН рассказали об условиях содержания в СИЗО подростка, готовившего нападение на школу

ВОЛГОГРАД, 4 марта. /ТАСС/. Волгоградский подросток, планировавший нападение на школу и обвиняемый в незаконном изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также в приготовлении к убийству двух и более лиц общеопасным способом, сейчас находится в одиночной камере СИЗО-1 УФСИН России по Волгоградской области по медицинским показаниям. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе УФСИН России по региону.

Ранее издание v1.ru сообщало, что по возвращении подростка из Москвы после обследования, со слов родителей, его поместили "в камеру карцерного типа СИЗО-1".

"По медицинским показаниям обвиняемый находится в СИЗО в одиночной камере, содержание в которой не является дисциплинарным взысканием. Она содержится в чистоте, оборудована мебелью, телевизором и холодильником, имеет вентиляцию. Подросток обеспечен постельными и столовыми принадлежностями, в камере проводится регулярная санитарная обработка. За время содержания в следственном изоляторе в карцер он не водворялся", - сказали в пресс-службе УФСИН, добавив, что сведения о состоянии здоровья обвиняемого составляют врачебную тайну.

Уполномоченная по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева рассказала ТАСС, что обращения от родителей подростка, беспокоящихся о состоянии сына, поступают к ней с периодической регулярностью, в том числе в связи с прибытием мальчика в Волгоград из Москвы, где проходило его независимое медицинское судебное освидетельствование психиатрической комиссией. По ее словам, возможно, жалобы родителей связаны с тем, что, в соответствии с правилами, сразу по прибытии в город подростка на несколько дней могли поместить в карантинную камеру.

"Родители у мальчика беспокойные в хорошем смысле этого слова, они беспокоятся о ребенке, поддерживают его, несмотря на то, что в разводе. Мы выясняли, что речь не идет ни о каких карцерах, специальных одиночных камерах. Скорее всего, карантинная камера могла быть недооборудованной на тот момент, когда ребенок поступил. Жалобу мы проверим в ближайшие дни вместе с общественной наблюдательной комиссией при Общественной палате Волгоградской области", - сказала детский омбудсмен.

Об уголовном деле

15 июня 2020 года ФСБ сообщила, что подросток в Волгограде готовил нападение на школу. У него изъяли самодельное взрывное устройство, бутылки с зажигательной смесью, компоненты для взрывчатых веществ, поражающие элементы, холодное оружие. Следствие считает, что жертвами должны были стать сотрудник школы и один из учеников, с которыми у подростка был конфликт.

По данным СК, у 14-летнего школьника обнаружено 18 бутылок с зажигательной смесью. Сам он пояснил, что хотел использовать их ради развлечения. Однако свидетели указали следователям участки местности, где подросток испытывал свои изобретения. В ходе осмотра удалось обнаружить неразорвавшееся самодельное взрывное устройство, а также поражающие элементы приведенных в действие устройств.

Ранее сообщалось, что семья подростка не попадала в поле зрения социальных и правоохранительных органов, до ареста подросток больше года находился на домашнем обучении из-за болезни. Психологи считают, что в жизни подростка, возможно, были травмирующие жизненные обстоятельства, когда он задумал совершить нападение на школу.