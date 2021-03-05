Премьер Баварии призвал не политизировать вопрос сертификации "Спутника V" в ЕС

БЕРЛИН, 5 марта. /ТАСС/. Евросоюз (ЕС) должен руководствоваться исключительно научным подходом в вопросе сертификации российской вакцины "Спутник V", но не политизировать данный процесс. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, выступая в ландтаге (земельном парламенте) германского региона. Трансляцию вел телеканал Welt .

"Сейчас появились две новые вакцины, которые проходят процедуру рассмотрения", - сказал он, напомнив, что речь идет о препарате от группы Johnson & Johnson и "Спутнике V".

"Я очень надеюсь на то, что касательно таких вакцин, как "Спутник V", в конечном итоге будут применяться исключительно научные основания, а не другие", - сказал Зёдер. Одновременно он заметил, что, "конечно, важнейший аспект - это безопасность" препаратов. Премьер Баварии особо подчеркнул, что ЕС "в вопросе вакцинации в принципе нужно ускорить темпы".

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило в четверг, что начало процедуру последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". В регуляторе ЕС заявили, что в ходе экспертизы специалисты оценят соответствие препарата стандартам Евросоюза в сфере эффективности, безопасности и качества. Как отметил в четверг глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, одобрение европейским регулятором позволит обеспечить жителей ЕС вакциной "Спутник V" с июня 2021 года.