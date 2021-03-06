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Пандемия COVID-19

Премьер Словакии заявил, что страна не станет отказываться от использования "Спутника V"

Игор Матович подчеркнул, что Словакия не планирует возвращать уже полученные дозы препарата обратно в Россию
Премьер-министр Словакии Игор Матович AP Photo/Czarek Sokolowski
Описание
Премьер-министр Словакии Игор Матович
© AP Photo/Czarek Sokolowski

ТАСС, 6 марта. Словакия не намерена отказываться от использования российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и не планирует возвращать уже полученные дозы препарата обратно в Россию. С таким заявлением выступил вечером в пятницу премьер-министр Словакии Игор Матович.

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"Итак, "Спутник [V]" не полетит обратно в Россию и будет спасать жизни в Словакии. По правде говоря, я бы никогда не позволил вернуть [вакцины] назад", - написал Матович на своей странице в Facebook.

Премьер подчеркнул, что Словакия является неотъемлемой частью ЕС, но не будет на основании этого отказываться от "качественной вакцины только из-за того, что она изготовлена в России".

Первая партия российской вакцины в понедельник поступила в Словакию. Разрешение на использование "Спутника V" без регистрации в Евросоюзе выдало министерство здравоохранения республики. Ожидается, что процесс вакцинации ею начнется примерно через две недели. Это связано с выполнением формальностей, предусмотренных национальным законодательством.

Между тем недовольство покупкой российской вакцины выразила президент Словакии Зузана Чапутова, а партнеры по правительственной коалиции из возглавляемой Матовичем правоцентристской партии "Обычные люди и независимые личности" потребовали реорганизации кабмина. Они настаивают на обязательной сертификации препарата в Европейском агентстве лекарственных средств.

Теги
СловакияПандемия COVID-19Матович, Игор
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