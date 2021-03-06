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Более 68% медиков сообщили, что прививаются против гриппа ежегодно

Академик РАН Николай Брико отметил, что наиболее привержены вакцинации против гриппа инфекционисты и эпидемиологи

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Две трети российских медицинских работников сообщили, что ежегодно прививаются против гриппа. Об этом рассказал в субботу на ХХIII Конгрессе педиатров России завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико.

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"Мы провели исследование совсем недавно, мы только начинаем их анализировать, но вот доля врачей, привившихся против гриппа за два эпидемических сезона - прошлый и этот год, на фоне пандемии коронавирусной инфекции, и мы видим, что доля ответивших, что они привиты против гриппа, 68,2% (да, прививаемся ежегодно - согласно презентации Брико)", - сказал он.

При этом Брико отметил, что наиболее привержены вакцинации против гриппа инфекционисты и эпидемиологи. "Среди них наиболее высокий уровень привитости. А вот, к сожалению, неврологи, семейный врач, эндокринолог, вот среди них ниже доля привитых против гриппа", - добавил эпидемиолог.

Он также сообщил, что согласно другому опросу, проведенному до пандемии, участие в котором приняли более 32 тыс. человек в 73 субъектах РФ, 77% респондентов заявили, что считают неэффективной вакцину против в гриппа. "На вопрос, прививаетесь ли вы от гриппа 15% ответили, что не прививаются", - сказал Брико.

Согласно презентации, представленной экспертом, еще около 5% респондентов не доверяют вакцине против туберкулеза и гепатита В.

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