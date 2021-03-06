Более 68% медиков сообщили, что прививаются против гриппа ежегодно

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Две трети российских медицинских работников сообщили, что ежегодно прививаются против гриппа. Об этом рассказал в субботу на ХХIII Конгрессе педиатров России завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико.

"Мы провели исследование совсем недавно, мы только начинаем их анализировать, но вот доля врачей, привившихся против гриппа за два эпидемических сезона - прошлый и этот год, на фоне пандемии коронавирусной инфекции, и мы видим, что доля ответивших, что они привиты против гриппа, 68,2% (да, прививаемся ежегодно - согласно презентации Брико)", - сказал он.

При этом Брико отметил, что наиболее привержены вакцинации против гриппа инфекционисты и эпидемиологи. "Среди них наиболее высокий уровень привитости. А вот, к сожалению, неврологи, семейный врач, эндокринолог, вот среди них ниже доля привитых против гриппа", - добавил эпидемиолог.

Он также сообщил, что согласно другому опросу, проведенному до пандемии, участие в котором приняли более 32 тыс. человек в 73 субъектах РФ, 77% респондентов заявили, что считают неэффективной вакцину против в гриппа. "На вопрос, прививаетесь ли вы от гриппа 15% ответили, что не прививаются", - сказал Брико.

Согласно презентации, представленной экспертом, еще около 5% респондентов не доверяют вакцине против туберкулеза и гепатита В.