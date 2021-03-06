Путин выразил соболезнования родным и близким Валентина Курбатова

Пандемия COVID-19

Словакия из-за нехватки мест в реанимации направляет больных COVID-19 в ФРГ и Польшу

В стране за прошедшие сутки выявлено 2 552 случая заражения коронавирусом, что на 99 больше, чем днем ранее

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