Путин выразил соболезнования родным и близким Валентина Курбатова

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким писателя и критика Валентина Курбатова, который умер в субботу на 81-м году жизни. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.
"Валентин Яковлевич многое сделал для изучения творческого наследия наших выдающихся писателей, вел большую общественную работу. Подавал пример просветительства, подвижничества, истинного служения культуре", - говорится в сообщении.
Президент отметил работу Курбатова, посвященную сбережению и развитию лучших традиций отечественной литературы.