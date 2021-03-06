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Путин выразил соболезнования родным и близким Валентина Курбатова

Президент отметил, что писатель подавал пример истинного служения культуре

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким писателя и критика Валентина Курбатова, который умер в субботу на 81-м году жизни. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Валентин Яковлевич многое сделал для изучения творческого наследия наших выдающихся писателей, вел большую общественную работу. Подавал пример просветительства, подвижничества, истинного служения культуре", - говорится в сообщении.

Президент отметил работу Курбатова, посвященную сбережению и развитию лучших традиций отечественной литературы.

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