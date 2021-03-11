Карантины, маски и границы: как коронавирус за год закрыл мир

Люди лишились возможности путешествовать, посещать музеи и театры, ходить на стадионы и в спортзалы, проводить время в компании друзей в кафе и даже у себя дома.
Это далеко не самый полный перечень ограничений, которые вводились по всему миру после того, как с января прошлого года COVID-19 вслед за Китаем стал стремительно распространяться по всему.
Закрытие границ
Закрытие внешних границ, включая воздушные, сухопутные и морские, было одной из самых распространенных мер, призванных помешать проникновению инфекции в страну. Вслед за Китаем в начале февраля 2020 года закрылся и Вьетнам, а уже к марту это сделали около ста стран, где была обнаружена инфекция.
Одной из немногих стран, решивших оставить границы открытыми, была Великобритания. Однако прибывшие из-за рубежа иностранцы обязаны были иметь при себе результаты отрицательного теста на коронавирус и на определенный срок оставаться в карантине. Схожую схему использовала и Швейцария, на регулярной основе пересматривавшая список государств, гражданам которых разрешен въезд.
К настоящему времени международное пассажирское сообщение частично восстановилось, хотя в большинстве стран въездные ограничения сохраняются. Они, как правило, не распространяются на собственных граждан и тех, кто имеет вид на жительство, а также веские мотивы для въезда (работа, учеба, лечение, болезнь или смерть близких родственников). Требования в ряде стран постоянно изменяются в зависимости от эпидемической обстановки.
Из-за закрытия границ туристические поездки за рубеж оказались, по сути, невозможными. Редкие исключения — Египет, Турция, ОАЭ, Мальдивы, Куба, Танзания, но и там туристов ждут внутренние санитарные ограничения разной степени жесткости.
Жесткий карантин
Китай, первым столкнувшийся со вспышкой коронавируса, первый применил и модель жесткого карантина: полностью изолировал эпицентр в Ухане, до минимума свел внутреннее транспортное сообщение, закрыл школы и вузы, предприятия и учреждения, ввел режим самоизоляции для граждан. Больше чем на месяц экономическая и общественная жизнь в стране была сведена к минимуму, однако уже к концу марта власти заявили, что эпидемия остановлена. В дальнейшем в зависимости от обстановки на местах китайские власти время от времени прибегали к локальным карантинным ограничениям, не носившим уже столь жесткий характер.
Жесткие карантины действовали в большинстве стран с марта по май, после чего началось их постепенное ослабление.
"Умный" карантин
К "умному" карантину большинству европейских стран пришлось прибегнуть осенью из-за резкого роста заболеваемости.
От жесткого он отличается тем, что не останавливает полностью всю экономическую и общественную жизнь, а ограничивает лишь те сферы, где контакты между людьми являются наиболее близкими и тесными. Для европейцев, американцев, жителей многих азиатских стран эта концепция обернулась на практике закрытием магазинов (кроме тех, которые торгуют продуктами и товарами первой необходимости), прекращением работы всей сферы общепита и услуг, массовым переводом на дистанционную работу и обучение, прекращением внутреннего туризма, закрытием музеев, театров, кинотеатров и прочих культурно-развлекательных учреждений, проведением спортивных состязаний при пустых трибунах. Дошло и до запретов посещать религиозные мероприятия, устраивать свадьбы и поминки или принимать у себя в гостях больше двух-трех человека из числа близких родственников.
В рамках "умного" карантина нередко используются и такие меры, как ограничение свободы передвижения и комендантский час. Набор мер в большинстве стран примерно одинаков, но применяться они могут по-разному. Например, во Франции на фоне осеннего всплеска заболеваемости власти постановили, что граждане могут покидать дом не дольше чем на один час в день и удаляться от своего жилища не дальше одного километра, при этом необходимо иметь при себе бумагу с объяснением причин выхода из дома (посещение магазина, прогулка с собакой, индивидуальные занятия спортом). Когда заболеваемость несколько снизилась, дистанцию для прогулок и время пребывания вне дома увеличили, потом эти ограничения сняли, но ввели комендантский час, на протяжении которого (с шести вечера до шести утра) запрещается покидать свой дом без уважительной причины.
В Турции перед Новым годом был введен особый комендантский час, который беспрерывно действовал на протяжении четырех суток, затем частичные ограничения на выход из дома по вечерам в будни и выходным дням оставались до весны.
Были и довольно радикальные меры — в индийской столице, например, из-за коронавирусных ограничений полгода не работало метро, в Бахрейне кафе и рестораны оставались закрытыми на протяжении семи месяцев.
В ряде стран, например, в Израиле, Германии, Австрии, Великобритании, локдауны вводились трижды, в некоторых странах, таких как Мексика и Австралия, власти вводили только один карантин.
Шведская модель
Весной, когда почти все европейские страны ввели жесткий карантин, власти Швеции решили не применять никаких санитарных мер и ограничивались лишь рекомендациями по соблюдению социальной дистанции. Однако вскоре эксперимент пришлось признать неудачным: Швеция по общему количеству инфицированных (604,6 тыс. человек) занимает 14-е место в Европе, а по числу заразившихся и умерших на 1 млн жителей ее показатели не слишком отличаются от сопоставимых по размерам и численности населения Швейцарии и Австрии и заметно хуже, чем в соседних Норвегии и Финляндии.
В итоге от рекомендаций шведским властям пришлось перейти к требованиям: с начала января обязательным стало ношение масок в общественном транспорте в час пик, запрещена продажа алкоголя после 20:00, в ресторанах нельзя собираться компанией более четырех человек, введены ограничения на количество покупателей в магазинах и торговых центрах и др.
Неудачным оказался и опыт таких густонаселенных стран, как Бразилия и Индонезия, где власти не вводили карантинных мер на общенациональном уровне, а ограничивались локальными. В итоге Бразилия занимает третье место в мире по количеству инфицированных (более 11 млн) и второе — по числу летальных исходов среди пациентов с коронавирусом (около 270 тыс.). Индонезия по этим показателям находится на 18-м (1,4 млн заразившихся) и 17-м месте (38 тыс. умерших).
Масочный режим и недовольство мерами
Во Франции это требование распространили не только на пассажиров метро и автобусов, но и на мотоциклистов. Лишь через суд они смогли добиться права ездить в защитных шлемах без масок под ними.
Ограничительными мерами недовольны не только обычные люди, но и те, чей бизнес оказался на грани выживания. Это, в частности, владельцы салонов красоты и кинотеатров, рестораторы и автомеханики, хозяева отелей и спортзалов, чья деятельность фактически была остановлена в пандемию. Во многих странах, несмотря на запреты на проведение массовых мероприятий и сбор большими группами, проходили крупные акции протеста против применяемых властями мер. Люди выходили на улицы в Нидерландах, Германии, Сербии, Литве и других странах, требуя отменить или пересмотреть ряд ограничений.
В некоторых странах при этом пытаются подстроиться под новое законодательство и продолжить свою деятельность. Так в Чехии владельцы пивных заведений решили переоформить их в клубы, чтобы проводить там "тематические заседания".
Андрей Низамутдинов