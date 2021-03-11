Карантины, маски и границы: как коронавирус за год закрыл мир

Пандемия коронавируса нового типа нанесла тяжелый удар по привычному образу жизни миллиардов людей на планете, которые оказались запертыми не только внутри национальных границ, но зачастую и внутри собственных жилищ

Люди лишились возможности путешествовать, посещать музеи и театры, ходить на стадионы и в спортзалы, проводить время в компании друзей в кафе и даже у себя дома. Это далеко не самый полный перечень ограничений, которые вводились по всему миру после того, как с января прошлого года COVID-19 вслед за Китаем стал стремительно распространяться по всему. Закрытие границ Закрытие внешних границ, включая воздушные, сухопутные и морские, было одной из самых распространенных мер, призванных помешать проникновению инфекции в страну. Вслед за Китаем в начале февраля 2020 года закрылся и Вьетнам, а уже к марту это сделали около ста стран, где была обнаружена инфекция.

Закрытие границ сопровождалось почти полной остановкой международного пассажирского транспортного сообщения, прежде всего авиационного. Страны запустили так называемые вывозные рейсы, чтобы вернуть своих граждан на родину сперва из Китая, а затем и из других государств с высоким уровнем распространения коронавируса

Одной из немногих стран, решивших оставить границы открытыми, была Великобритания. Однако прибывшие из-за рубежа иностранцы обязаны были иметь при себе результаты отрицательного теста на коронавирус и на определенный срок оставаться в карантине. Схожую схему использовала и Швейцария, на регулярной основе пересматривавшая список государств, гражданам которых разрешен въезд.

Описание Самолеты авиакомпании Lufthansa а аэропорту Франкфурта, Германия © AP Photo/Michael Probst

К настоящему времени международное пассажирское сообщение частично восстановилось, хотя в большинстве стран въездные ограничения сохраняются. Они, как правило, не распространяются на собственных граждан и тех, кто имеет вид на жительство, а также веские мотивы для въезда (работа, учеба, лечение, болезнь или смерть близких родственников). Требования в ряде стран постоянно изменяются в зависимости от эпидемической обстановки. Из-за закрытия границ туристические поездки за рубеж оказались, по сути, невозможными. Редкие исключения — Египет, Турция, ОАЭ, Мальдивы, Куба, Танзания, но и там туристов ждут внутренние санитарные ограничения разной степени жесткости. Жесткий карантин Китай, первым столкнувшийся со вспышкой коронавируса, первый применил и модель жесткого карантина: полностью изолировал эпицентр в Ухане, до минимума свел внутреннее транспортное сообщение, закрыл школы и вузы, предприятия и учреждения, ввел режим самоизоляции для граждан. Больше чем на месяц экономическая и общественная жизнь в стране была сведена к минимуму, однако уже к концу марта власти заявили, что эпидемия остановлена. В дальнейшем в зависимости от обстановки на местах китайские власти время от времени прибегали к локальным карантинным ограничениям, не носившим уже столь жесткий характер.

В США и Европе китайскую модель раскритиковали, однако вынуждены были прибегнуть к ней, когда началось стремительное распространение инфекции. Остановка экономики нанесла тяжелый ущерб: экономисты заговорили о крупнейшей мировой рецессии со времен Великой депрессии в 30-х годах прошлого века

Жесткие карантины действовали в большинстве стран с марта по май, после чего началось их постепенное ослабление. "Умный" карантин К "умному" карантину большинству европейских стран пришлось прибегнуть осенью из-за резкого роста заболеваемости.

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От жесткого он отличается тем, что не останавливает полностью всю экономическую и общественную жизнь, а ограничивает лишь те сферы, где контакты между людьми являются наиболее близкими и тесными. Для европейцев, американцев, жителей многих азиатских стран эта концепция обернулась на практике закрытием магазинов (кроме тех, которые торгуют продуктами и товарами первой необходимости), прекращением работы всей сферы общепита и услуг, массовым переводом на дистанционную работу и обучение, прекращением внутреннего туризма, закрытием музеев, театров, кинотеатров и прочих культурно-развлекательных учреждений, проведением спортивных состязаний при пустых трибунах. Дошло и до запретов посещать религиозные мероприятия, устраивать свадьбы и поминки или принимать у себя в гостях больше двух-трех человека из числа близких родственников. В рамках "умного" карантина нередко используются и такие меры, как ограничение свободы передвижения и комендантский час. Набор мер в большинстве стран примерно одинаков, но применяться они могут по-разному. Например, во Франции на фоне осеннего всплеска заболеваемости власти постановили, что граждане могут покидать дом не дольше чем на один час в день и удаляться от своего жилища не дальше одного километра, при этом необходимо иметь при себе бумагу с объяснением причин выхода из дома (посещение магазина, прогулка с собакой, индивидуальные занятия спортом). Когда заболеваемость несколько снизилась, дистанцию для прогулок и время пребывания вне дома увеличили, потом эти ограничения сняли, но ввели комендантский час, на протяжении которого (с шести вечера до шести утра) запрещается покидать свой дом без уважительной причины.

Описание Париж во время карантина © EPA-EFE/YOAN VALAT

В Турции перед Новым годом был введен особый комендантский час, который беспрерывно действовал на протяжении четырех суток, затем частичные ограничения на выход из дома по вечерам в будни и выходным дням оставались до весны. Были и довольно радикальные меры — в индийской столице, например, из-за коронавирусных ограничений полгода не работало метро, в Бахрейне кафе и рестораны оставались закрытыми на протяжении семи месяцев. В ряде стран, например, в Израиле, Германии, Австрии, Великобритании, локдауны вводились трижды, в некоторых странах, таких как Мексика и Австралия, власти вводили только один карантин. Шведская модель Весной, когда почти все европейские страны ввели жесткий карантин, власти Швеции решили не применять никаких санитарных мер и ограничивались лишь рекомендациями по соблюдению социальной дистанции. Однако вскоре эксперимент пришлось признать неудачным: Швеция по общему количеству инфицированных (604,6 тыс. человек) занимает 14-е место в Европе, а по числу заразившихся и умерших на 1 млн жителей ее показатели не слишком отличаются от сопоставимых по размерам и численности населения Швейцарии и Австрии и заметно хуже, чем в соседних Норвегии и Финляндии. В итоге от рекомендаций шведским властям пришлось перейти к требованиям: с начала января обязательным стало ношение масок в общественном транспорте в час пик, запрещена продажа алкоголя после 20:00, в ресторанах нельзя собираться компанией более четырех человек, введены ограничения на количество покупателей в магазинах и торговых центрах и др. Неудачным оказался и опыт таких густонаселенных стран, как Бразилия и Индонезия, где власти не вводили карантинных мер на общенациональном уровне, а ограничивались локальными. В итоге Бразилия занимает третье место в мире по количеству инфицированных (более 11 млн) и второе — по числу летальных исходов среди пациентов с коронавирусом (около 270 тыс.). Индонезия по этим показателям находится на 18-м (1,4 млн заразившихся) и 17-м месте (38 тыс. умерших). Масочный режим и недовольство мерами

С появлением коронавирусной инфекции маска стала неотъемлемой частью жизни каждого. Однако масочный режим в разных странах действует по-разному: где-то ношение масок является повсеместным, в том числе на открытом воздухе, как это происходит даже на пляжах в Испании или Калифорнии. В других странах ее обязывают надевать лишь в закрытых общественных помещениях и на транспорте

Во Франции это требование распространили не только на пассажиров метро и автобусов, но и на мотоциклистов. Лишь через суд они смогли добиться права ездить в защитных шлемах без масок под ними.