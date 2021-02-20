Год пандемии в Италии. Как страх превратился в привычку

Ровно год назад Италия первой среди европейских стран оказалась в огне пандемии. Термином "пандемия" Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта официально назвала ситуацию с глобальным распространием заболевания, вызванного коронавирусом. Это произошло на следующий день после того, как в Италии вступил в силу общенациональный локдаун.

Он продлился почти три месяца и оставил глубокий отпечаток в массовом сознании. Причем не только в Италии. В марте-апреле к Апеннинам было приковано мировое внимание и сочувствие. Тогда еще многие наивно полагали, что пандемия "выбирает", где свирепствовать. Вскоре один тот же сценарий повторился в той или иной степени повсюду.

Первый "внутренний" инфицированный был обнаружен почти случайно 21 февраля в больнице небольшого северного города Кодоньо. До этого с конца января от ковида в Риме лечились трое — пара китайских туристов и один эвакуированный из Уханя итальянец (к тому моменту власти уже закрыли авиасообщение с китайским городом). Уже потом, спустя много месяцев, постфактум сообщалось, что вирус начал "гулять" гораздо раньше. Но "прорвало" именно тогда, в конце февраля, когда коронавирус казался чем-то далеким, нас не касающимся.

Тогда еще с подозрительными симптомами обращались прямо в общие отделения скорой помощи, а врачи не имели особого представления об опасной и крайне заразной болезни. Все больницы страны остались без средств индивидуальной защиты для медперсонала. Не было реагентов для проведения анализов и указаний, как лечить больных, поток которых начал нарастать невероятными темпами. Тогда никто не оказался готов, и не только по объективным техническим причинам (производство еще не было переведено на пандемийные рейсы), но и психологически. Еще до начала марта в Италии почти все полагали, что локальная вспышка — это чистое невезение севера, где в одночасье закрыли школы, театры, музеи. На два дня раньше закончили Венецианский карнавал. Непозволительную, как стало ясно потом, наивность проявили региональные власти. После первого испуга и в Милане, и в Венеции, и в других местах начали снова все открывать. Никто не мог поверить, что коронавирус, "разновидность сезонного гриппа", может остановить большую страну. Первой тревожной ласточкой стало решение закрыть школы и детские сады 4 марта. Но и тут люди, возмущаясь излишней перестраховкой властей, начали думать, как организовывать жизнь. Домой приглашали нянек или пристраивали своих чад к бабушкам-дедушкам — наиболее уязвимым перед вирусом.

С 10 марта 60 млн жителей страны оказались в условиях, с которыми никогда не сталкивались: в режиме строгой изоляции, запертые в четырех стенах со своими родственниками. Но и тогда еще мало кто мог подумать, что пандемия настолько сильно изменит повоседневную жизнь. Решение о локдауне, по признанию многих, было единственно верным. Распространение вируса удалось остановить, весной прошлого года он практически не проник вглубь страны (в центр и на юг). Но потом наступило лето. После трех месяцев взаперти сдерживать людей (и экономику) оказалось невозможно. Казалось, хватка пандемии пошла на спад. Несмотря на практически полный запрет на зарубежные поездки, итальянцы провели лето почти в привычном режиме — на море и пляжах.

Цена пандемии

Немного цифр. Число инфицированных в Италии за год приближается к 3 млн человек, почти 5% от 60-миллионного населения. Более 95 тыс. человек умерли от последствий коронавирусной инфекции. Уровень смертности в Италии — один из самых высоких, большинство умерших — люди преклонного возраста. Достаточно вспомнить, как много жертв инфекции оказалось в домах престарелых. Согласно некоторым статистическим данным, за последний год смертность увеличилась вдвое по сравнению со средними показателями последних лет. Демографической ситуацией в Италии недавно выразил озабоченность даже Папа Римский Франциск. Умирать от коронавируса продолжают по 300 человек в день. Рост смертности от разных болезней, главным образом от рака, предсказывают в ближайшие десять лет из-за прекращения проведения диагностических исследований и терапии хронических заболеваний. На фоне пандемии без того немалые очереди на плановые операции растянулись на годы вперед.