Срывы поставок и ковидные паспорта: корреспонденты ТАСС о вакцинации в ЕС

В конце февраля 2020 года в Италии началась пандемия коронавируса, сделавшая страну в первым европейским очагом распространения COVID-19. Год спустя итальянцы по-прежнему живут в условиях строгих ограничений, а число зараженных давно превысило прошлогодние значения. Единственная надежда на окончание пандемии — массовая вакцинация, которая уже началась не только в Италии, но и во всем Евросоюзе.
Несмотря на то, что ЕС заранее позаботился о поставках и распределении вакцин, первые проблемы начались почти сразу. Это и сбои в производстве и логистике, а также пересмотр контрактов со стороны фармацевтических компаний.
Корреспонденты ТАСС из Бельгии и Италии рассказали, что именно пошло не так с вакцинацией в Евросоюзе, что про это думают сами европейцы, как обстоят дела с распространением коронавируса, а также ждать ли жителям сообщества введения ковидных паспортов.
01:03 — Начало вакцинации в ЕС
01:49 — Кто получает вакцину в первую очередь
02:31 — Страны — лидеры вакцинации
03:36 — Ситуация с заболеваемостью в Италии
04:43 — Сотрудничество Италии и ЕС
05:48 — Особенности вакцинации в Италии
06:15 — Италия и нехватка вакцин
07:29 — Проблемы Италии и AstraZeneca
08:20 — Почему европейцы не ждут помощи ЕС
10:15 — Замедление вакцинации в ЕС
10:40 — Соглашения с фармкомпаниями
12:40 — Срыв поставок вакцин
13:30 — О дополнительной дозе в каждом флаконе
15:35 — Провал Брюсселя с фармконтрактами
17:00 — Объемы и сроки поставок вакцин в ЕС
17:55 — Сокращение поставок АstraZeneca
20:00 — Реакция Италии на недопоставки
22:11 — Кого уже прививают в Италии
22:40 — Отношение европейцев к вакцинам
24:02 — О ковидных паспортах в ЕС
27:06 — О ковидных паспортах в Италии
27:18 — Кто лоббирует введение ковидных паспортов