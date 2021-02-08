Срывы поставок и ковидные паспорта: корреспонденты ТАСС о вакцинации в ЕС

В конце февраля 2020 года в Италии началась пандемия коронавируса, сделавшая страну в первым европейским очагом распространения COVID-19. Год спустя итальянцы по-прежнему живут в условиях строгих ограничений, а число зараженных давно превысило прошлогодние значения. Единственная надежда на окончание пандемии — массовая вакцинация, которая уже началась не только в Италии, но и во всем Евросоюзе.

Несмотря на то, что ЕС заранее позаботился о поставках и распределении вакцин, первые проблемы начались почти сразу. Это и сбои в производстве и логистике, а также пересмотр контрактов со стороны фармацевтических компаний.

Корреспонденты ТАСС из Бельгии и Италии рассказали, что именно пошло не так с вакцинацией в Евросоюзе, что про это думают сами европейцы, как обстоят дела с распространением коронавируса, а также ждать ли жителям сообщества введения ковидных паспортов.