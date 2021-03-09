В Черногорию доставили вторую партию вакцины "Спутник V" из Сербии

БЕЛГРАД, 9 марта. /ТАСС/. Вторая партия вакцины "Спутник V" доставлена в Черногорию из Сербии. Об этом сообщило во вторник правительство Черногории.

Партия была доставлена на аэродром Подгорицы. В черногорской столице груз встретила министр здравоохранения Елена Боровинич-Бойович, сообщила пресс-служба правительства страны.

Ранее в страну прибыла первая партия вакцин из России. Минздрав Черногории заявлял, что ожидает также поступления в страну вакцин Sinopharm и Pfizer.

16 февраля Институт общественного здоровья Черногории выявил семь случаев заражения британским штаммом коронавируса в стране. Перед этим правительство ввело комендантский час и ограничение на междугородное сообщение в связи с резким ухудшением эпидемиологической обстановки. В стране с населением 600 тыс. человек коронавирусом заразились свыше 80 тыс. жителей, 1 085 человек умерли, в настоящий момент число заразившихся составляет 8 969.