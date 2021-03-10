Глава германского комитета по вакцинации назвал "Спутник V" хорошим препаратом

БЕРЛИН, 10 марта. /ТАСС/. Российская вакцина "Спутник V" имеет шансы на сертификацию в Европейском союзе. Об этом заявил глава германского Постоянного комитета по вакцинации Томас Мертенс в интервью, которое опубликовано в среду в газете Rheinische Post .

"Это хорошая вакцина, которая, вероятно, когда-нибудь будет допущена и в ЕС. Российские ученые имеют большой опыт в работе с прививками", - сказал он.

2 февраля медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины, согласно которым она оказалась одной из самых безопасных и эффективных в мире. Эффективность препарата составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет - 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации "Спутником V" были обнаружены у 98% добровольцев.

В ФРГ ранее неоднократно выражали принципиальную готовность использовать вакцины, произведенные за пределами ЕС, в частности "Cпутник V". И канцлер ФРГ Ангела Меркель, и министр здравоохранения Йенс Шпан называли ключевое условие - вакцина должна иметь сертификацию европейского регулятора.