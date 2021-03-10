В программе туристического кешбэка будут участвовать все российские регионы

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. В третьем этапе программы туристического кешбэка будут участвовать все регионы России, сообщила начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Елена Лысенкова.

Снова кешбэк: как работала программа компенсации за туры по России

"Участвовать будет вся страна, мы не предполагаем делать каких-либо ограничений, ждем подписания документов (постановления правительства РФ - прим. ТАСС), чтобы можно было уже утверждать даты", - сказала Лысенкова на открытии онлайн-выставки "Знай наше: лето 2021".

Запуск продаж туров с кешбэком будет возможен в течение 7-10 дней после подписания постановления правительства, отметила она.

"Ожидаем, что будет минимум двукратный рост [продаж] относительно предыдущего периода", - уточнила Лысенкова.

Продажи будут запущены уже в третий раз, у туристов есть позитивный опыт участия в программе в предыдущие периоды и путешественники ждут нового окна продаж, чтобы приобрести поездку, добавила она. Кроме того, Россия входит в весенний и летний туристические сезоны, которые более популярны, чем предыдущие месяцы, когда велись продажи туров с кешбэком, отметила Лысенкова.