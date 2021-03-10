В Пскове состоялась церемония погребения писателя Валентина Курбатова

ПСКОВ, 10 марта. /ТАСС/. Церемония погребения известного российского писателя, критика и литературоведа Валентина Курбатова, который умер в субботу на 81-м году жизни, состоялась в Пскове. Писателя похоронили на Орлецовском кладбище, сообщила в среду пресс-служба администрации региона.

За свои заслуги Валентин Курбатов был удостоен премий имени Льва Толстого, Павла Бажова, Горьковской премии, Патриаршей литературной премии и ряда других наград. За многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства в 2003 году он был награжден медалью Пушкина, а в 2016 стал обладателем еще одной государственной награды - ордена Дружбы. Летом прошлого года президент России Владимир Путин вручил Валентину Курбатову государственную премию в области литературы и искусства.

"В Пскове простились с выдающимся литературным критиком, литературоведом, прозаиком, членом Союза писателей России Валентином Курбатовым. Церемония погребения состоялась в среду, 10 марта, на Орлецовском кладбище областной столицы. Проводить в последний путь Валентина Курбатова приехали деятели культуры и искусства, представители исполнительной и законодательной властей, друзья и близкие", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова зачитала текст телеграммы президента РФ Владимира Путина. Глава государства в своем послании подчеркнул, что Валентин Курбатов - талантливый, неординарный и очень яркий человек, посвятивший себя сбережению и развитию лучших традиций русской литературы. "Валентин Яковлевич многое сделал для изучения творческого наследия наших выдающихся писателей, вел большую общественную работу, подавал пример просветительства, подвижничества, истинного служения культуре. Таким Валентин Курбатов навсегда останется в нашей памяти", - говорится в послании президента.

Валентин Курбатов родился 29 сентября 1939 года. Он написал более 20 книг, посвященных классикам русской советской литературы. Автор предисловий к собраниям сочинений Виктора Астафьева, Валентина Распутина, к сочинениям Юрия Нагибина, Булата Окуджавы и других. Подготовил публикацию дневников и писем писателя Ивана Афанасьевича Васильева.