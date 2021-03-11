В УФСИН сообщили, что применение силы к осужденному в камчатской колонии было законным

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 марта. /ТАСС/. Применение физической силы в сентябре 2019 года к осужденному, отбывающему наказание в исправительной колонии (ИК-6) на Камчатке, было проведено на законных основаниях, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы краевого управления ФСИН России Иван Крайнев.

Ранее в интернете появилась видеозапись, сделанная в сентябре 2019 года в ИК-6, на которой к осужденному применяется физическая сила. На ней запечатлен мужчина, который отказывался выполнять законные требования сотрудников исправительного учреждения: снять одежду для проведения обыска, являющегося обязательной процедурой перед помещением осужденного в штрафной изолятор временного содержания, в связи с чем сотрудникам пришлось применить в отношении него физическую силу в виде загиба рук за спину.

"По факту применения физической силы к данному осужденному направлялось уведомление в прокуратуру. По данному событию также проводила проверку специальная комиссия УФСИН России по Камчатскому краю, которая не усмотрела в действиях сотрудников ИК-6 нарушений действующего законодательства. Применение физической силы признано обоснованным", - сказал Крайнев.

Уточняется, что осужденный на момент видеозаписи отбывал наказание за совершение тяжкого преступления, характеризовался отрицательно, состоял на профилактических учетах как склонный к нападению на представителей администрации и иных сотрудников правоохранительных органов, а также к приобретению и употреблению сильнодействующих веществ и алкогольных напитков. В июле прошлого года по ходатайству исправительного учреждения судом ему было назначено три года тюремного режима.

Ранее в пресс-службе краевого управления ФСИН ТАСС сообщали, что проверка не выявила нарушений и в действиях сотрудников ИК-6, которые приковали другого осужденного наручниками к оконной решетке в марте 2019 года. "В тот день осужденный пытался совершить акт членовредительства. На законные требования сотрудников прекратить противоправные действия не реагировал. В связи с угрозой жизни и здоровью осужденного в отношении него были применены наручники", - сообщили в УФСИН.