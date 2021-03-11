Прокуратура Камчатки проверяет информацию о применении физической силы к осужденным

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 марта. /ТАСС/. Прокуратура Камчатского края организовала проверку по публикациям СМИ о неправомерном применении физической силы к осужденным в исправительной колонии №6 (ИК-6), сообщается на сайте ведомства.

"Прокуратура Камчатского края организовала проверку по публикациям СМИ о неправомерном применении физической силы и спецсредств к осужденным в ИК-6 УФСИН России по Камчатскому краю. В ходе проверки будет дана оценка законности действий (бездействия) сотрудников колонии и ранее принятых процессуальных решений", - говорится в сообщении.

Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой запечатлен мужчина, прикованный наручниками к оконной решетке. Проверка установила, что она была сделана 28 марта 2019 года в ИК-6, расположенной на Камчатке. Как пояснили ТАСС в пресс-службе краевого УФСИН, в тот день осужденный пытался совершить акт членовредительства. На законные требования сотрудников прекратить противоправные действия он не реагировал. В связи с угрозой жизни и здоровью осужденного в отношении него были применены наручники.