В Астраханском заповеднике сообщили, что пожар не повредил лесные насаждения

АСТРАХАНЬ, 11 марта. /ТАСС/. Лесные насаждения Астраханского государственного заповедника, где в воскресенье на площади в 4,5 га горел камыш, удалось спасти. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе заповедника в четверг.

"Пожаром было пройдено примерно 4,5 га. Повреждение лесных насаждений удалось предотвратить. Основная категория [поврежденных] земель - тростниково-рогозовые ассоциации", - сообщили в заповеднике.

Погибших животных, птиц и земноводных при обследовании поврежденной территории не обнаружено, уточнили в пресс-службе и отметили, что в этот период года водоплавающие и околоводные птицы на этих участках не гнездятся.

Сообщение о пожаре на территории Трехизбинского участка Астраханского государственного заповедника поступило в 17:24 мск в воскресенье. Прибывшие спасатели зафиксировали горение камыша на двух участках на предварительной площади в 5 га. К борьбе с огнем были привлечены 40 человек, было задействовано 14 единиц техники.

Астраханский заповедник был организован в 1919 году для сохранения водоплавающих и околоводных птиц, варварское истребление которых в начале ХХ века привело практически к полному исчезновению некоторых видов. В настоящее время Астраханский заповедник занимает площадь 67,92 тыс. га и состоит из трех далеко отстоящих друг от друга участков, расположенных на территории Астраханской области: Дамчикского - в западной части низовьев дельты Волги, Трехизбинского - в центральной и Обжоровского - в восточной.