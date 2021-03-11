ВЦИОМ: более 60% россиян не информированы о паллиативной медпомощи

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Более половины россиян рассказали, что не знают о значении понятия паллиативная медицинская помощь. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленного в ТАСС.

Две смерти без боли. Как работает паллиативная помощь в Швеции и в России

"Важность исследования сложно переоценить, мое отношение к этому вопросу до и после исследования будет иным. Мне кажется, исследование для многих сделает несколько важных открытий. Мы попытались посмотреть, каким образом в общественном мнении отражается вопрос паллиативной помощи. Это не данные медицинской статистики, это взгляд простого российского обывателя", - сказал директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

Согласно представленным слайдам, 69% респондентов не слышали о паллиативной помощи или не знают значение данного словосочетания, 25% хорошо знакомы с понятием или же осведомлены в общих чертах.

Более половины россиян, 59%, уверены, что такая помощь сегодня недоступна большинству нуждающихся в ней; 28% считают наоборот. При этом 72% опрошенных не знают, куда следует обращаться в случае необходимости получения паллиативной помощи, 18% информированы на этот счет.

Среди опрошенных 15% нуждаются в оказании такой помощи, 82% такая помощь не требуется, а 44% участников опроса рассказали, что такая помощь нужна в семье или же кому-то из близкого окружения, 48% ответили, что в окружении такой нужды нет. Среди несовершеннолетних опрошенных 14% нуждаются в помощи, 76% - нет. Кроме того, из тех респондентов, кто нуждается лично, такая необходимость связана со злокачественными заболеваниями (14%), а у 77% - с хроническими заболеваниями.

Качество паллиативной помощи в РФ 76% респондентов оценили как низкое, 13% считают иначе. Кроме того, 81% участников опроса ВЦИОМ считают, что развитие системной паллиативной помощи важно, поскольку обеспечит квалифицированную поддержку многим тяжелобольным не только в части медицинского сопровождения, но и с точки зрения социально-психологической поддержки; 11% считают, что такое развитие не представляется принципиальным.

Информирование населения

Родин обратил внимание, что цифры следует также рассматривать сквозь призму низкой информированности о понятии. Он призвал расширять кампанию по информированию населения о возможностях медицинской паллиативной помощи.

Паллиативная помощь - подход, призванный улучшить качество жизни пациентов, столкнувшихся с опасными для жизни заболеваниями, и их семей. Он подразумевает облегчение страданий, раннее выявление, тщательную оценку и купирование боли и других симптомов, а также оказание психосоциальной и духовной поддержки.

Опрос был проведен в декабре 2020 года. В нем приняли участие 1,2 тыс. человек в возрасте от 18 лет.