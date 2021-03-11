СNN: дом финансиста Эпштейна в Нью-Йорке продали примерно за $51 млн

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. Расположенный в районе Манхэттен дом финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних и умершего в американской тюрьме, продан за приблизительно $51 млн. Об этом сообщила в четверг телекомпания СNN .

Что нужно знать о Джеффри Эпштейне, обвиненном в сутенерстве

По ее данным, сделка была оформлена в минувший вторник. Вырученные средства будут направлены в фонд программы по выплатам компенсаций жертвам совершенных Эпштейном преступлений.

В феврале администратор программы Джоди Фельдман объявила о приостановке рассмотрения поданных по делу Эпштейна компенсационных исков в связи с нехваткой средств на их удовлетворение. Теперь с продажей дома, приобретенного неизвестным покупателем, действие программы вскоре будет продолжено, сообщила она.

Речь идет о фигурирующем в деле в качестве одного из мест преступлений Эпштейна семиэтажном здании на 71-й улице Нью-Йорка. Дом насчитывает 40 помещений, включая 10 спален и 15 туалетных комнат, и выходит окнами на Центральный парк. Риелторы называют строение крупнейшим в Нью-Йорке домом, рассчитанным на проживание одной семьи и подходящим для размещения консульства, посольства, музея или фонда. Изначально здание было выставлено на торги за $88 млн, но цену в итоге пришлось снизить.