Китай намерен продолжить сотрудничество с ВОЗ для выяснения происхождения коронавируса

ПЕКИН, 11 марта. /ТАСС/. Китайские власти планируют продолжить взаимодействие с экспертами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для выяснения источника происхождения коронавируса нового типа. Об этом заявил в четверг премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

"Мы продолжим осуществлять сотрудничество с ВОЗ и поддерживаем усилия специалистов этой международной организации по поиску источника происхождения коронавируса", - сообщил он на пресс-конференции по итогам ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент).

По словам премьера, Пекин заинтересован в активном сотрудничестве с другими странами в этом направлении. "Мы надеемся, что вскоре мир узнает, как появился коронавирус.<...> Мы считаем, что по этим вопросам необходимо сохранять прозрачное и открытое сотрудничество", - добавил Ли Кэцян.

Как сообщила на прошлой неделе газета The Wall Street Journal, ранее 26 международных экспертов составили открытое письмо, в котором утверждают, что выводы в докладе миссии ВОЗ по результатам поездки в Китай нельзя считать достаточными, так как специалисты организации якобы не имели достаточного доступа для адекватного расследования источников происхождения вируса, а проведение полноценных изысканий было "почти невозможно". Ожидается, что этот документ будет опубликован после 14 марта.